Alaattin Aktaş: ‘Çıkar telefonunu’ diyenler azınlıkta

TÜİK verilerine bakıyoruz; sanki “Çıkar telefonunu” diyenlerin bile arka cebinde o çok pahalı olduğu gerekçesiyle adeta zenginlik göstergesi saydıkları telefonlardan var gibi…

Tamam tüm cep telefonları akıllı telefon değil elbette ama yine de bir kere cep telefonu yaygınlığı artık sınıra gelmiş dayanmış, ikincisi de internete bağlanmak durumunda olanların akıllı telefon kullanmaları kaçınılmaz.

İnternet kullanımı artık bir zorunluluk haline gelmiş, bu bir türlü anlaşılmıyor, anlaşılmak istenmiyor.

Kaldı ki, cep telefonunu zenginlik ölçüsü olarak görme zihniyetindekilere, bu telefonların niye böyle pahalı olduğunu sormak gerekiyor.

Gerçi bunu sorgulama durumunda olunsa, o duruma, o bilinç düzeyine gelinse hiç kimse “Çıkar telefonunu” demez ya…

Alaattin Aktaş’ın yazısı