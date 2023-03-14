Alaattin Aktaş: Bu nasıl bir hesap bilmezliktir böyle?

Cari işlemler açığında ocak ayında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Ocak ayındaki açık 9 milyar 849 milyon dolara ulaştı. Daha önceki en yüksek açık, 9 milyar 407 milyon dolardı ve 2011 yılının mart ayında verilmişti.

Merkez Bankası verilerine göre yıllıklandırılmış cari açık da 51.7 milyar doları buldu.

Daha önce de kim bilir kaç kez vurguladım. Bazı planlar, bazı hedefler var ki, bunları ortaya koyanlar, belirleyenler kamuda değil de özel sektörde çalışıyor olsalardı çoktan işlerini kaybetmişlerdi.

Alın işte cari işlemler dengesiyle ilgili hedef!

2023-2025 yılı orta vadeli programına göre bu yılın cari açık hedefi 22 milyar dolar. Yok yok, yanlış yazmadım; 22 milyar dolar.

Peki biz bir ayda ne kadar açık vermişiz; 9.8 milyar dolar!

Geriye ne kalmış, yani on bir aya; 12.2 milyar dolar!

Adeta “Bozdur bozdur harca” durumu!

Her ay bol keseden(!) bir milyardan fazla açık verme olanağı!

Bu nasıl bir hesap bilmezliktir böyle!

Alaattin Aktaş’ın yazısı