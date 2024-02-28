Alaattin Aktaş: Bakalım o tarih ne zaman gelecek?

Ocak 2003’de 1.66 olan dolar tam 166 ay sonra, yani neredeyse 14 yıl sonra Kasım 2016’da ikiye katlandı. 166 ay!

Sonra bu süre aynı TÜFE’de olduğu gibi hızla azalmaya başladı.

Doların ikinci kez ikiye katlanma süresi 40 aya, üçüncü ve dördüncü katlanma süresi de 21 aya indi.

Dolarda Ocak 2023’ü başlangıç olarak aldığımız seride son kez ikiye katlanma geçen yılın eylülünde gerçekleşti ve o tarihteki dolar kuru ay ortalaması bazında yaklaşık 27 liraydı. Dolar bu ayı ortalama 30.70 lira düzeyinde kapatacak.

Geçen yılın eylülündeki 27 liraya göre bir daha ikiye katlanma 54 lirada yaşanacak. Bakalım o tarih ne zaman gelecek?

Alaattin Aktaş’ın yazısı