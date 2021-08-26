Alaattin Aktaş: Ağustos ve eylül için açıklanacak TÜFE artışı, gerçek artışın çok altında olacak

Vatandaş TÜİK’in açıkladığı oranların gerçek fiyat artışını yansıtmadığından yakınır ya… Ağustos ve eylülde bu durum daha da belirginleşecek.

Okul ücretiydi, servisti, kırtasiyeydi, kıyafetti; bütün bunlar TÜFE’de kapsanıyor. Ölçümün doğru yapılıp yapılmaması, fiyatlardaki artışın endekse tam yansıyıp yansımaması tartışılabilir ama en azından bu ürün ve hizmetler TÜFE’de var.

Daha kötüsü, veli bazı harcamaları zorunlu olarak yapacak, ancak bu harcamalar enflasyon hesaplamasına hiç girmeyecek.

Neler mi? Kayıt parası, öğretmen seçmek için yapılması gerekecek “jestler”, okulların bu yıl çok daha fazla ihtiyaç duyulacak temizlik malzemesi eksiğinin giderilmesi. Bunların hangisi TÜFE kapsamında?

Dolayısıyla ağustos ve eylül ayları için açıklanacak TÜFE artışı, gerçek artışın çok altında bir oran olacak. Gerçek artışı görme şansını hiç bulamayacağız.

Alaattin Aktaş’ın yazısı