Alaattin Aktaş: 2024 sonu için 40 lira zaten normal koşullarda olması gereken bir düzey

Yazımdan çok sayıda gazete ve haber sitesi alıntı yaptı. Ne yazık ki birkaçı hariç çoğu gazete ve haber sitesi yazımda aslında ne anlatmak istediğimi anlamamış ya da öylesine kopuk kopuk alıntılar yapılmış ki, yazı bütünlüğünü tümden kaybetmiş, anlam kaybolmuş.

Yani yazımın özü anlaşılamamış…

Belki daha kötüsü anlayanlar da çarpıtmayı tercih etmiş…

2024 sonu için 40 lira zaten normal koşullarda olması gereken bir düzey. Eline hesap makinesi alan ve dört işlemi bilen herkesin kolaylıkla hesaplayabileceği bir sayı bu.

2023 sonundaki yaklaşık 30 liralık dolar kurunu, 2024’ün yüzde 36 olarak tahmin edilen enflasyonu kadar büyütün, işte sonuç; 40 lira!

Üstelik ben o yazının küçük bir bölümünü bir bilgi notu olarak bu 40 liraya ayırmışım.

Asıl söylediğim ekonomiye nasıl müdahil olunduğu, işlerin rasyonel yürümesinin nasıl önüne geçildiği, bunun yarattığı olumsuzluklar…

Bunlar hiç görülmemiş ya da görülse bile cazip bulunmamış ve 40 liranın üstüne atlanmış!

Alaattin Aktaş’ın yazısı