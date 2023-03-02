Alaattin Aktaş: 2022, çeyrek yüzyılın en kötü yılı

Bir anlamda dün kaldığımız yerden devam edelim… TÜİK’in önceki gün gayri safi milli hasılada 2022’nin son çeyreğini, dolayısıyla yılın tümünü kapsayan verileri açıklamasından sonra kişi başına gelirin nasıl seyrettiğini aktarmış ve bu verinin tek başına pek yeterli sayılamayacağına işaret etmiştim. Bakılması gereken bir veri daha vardı; işgücü ödemelerinin gayrisafi katma değerde aldığı pay. Bu payla ilgili 2022 verilerini de aktarmıştım. Bugün ise aynı gösterge için çeyrek yüzyıl öncesine kadar giderek kapsamlı bir değerlendirme yapmak istiyorum.

İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değerde aldığı paya ilişkin çeyrek yüzyıl yüzyıllık veriler gösterdi ki, çok fena durumdayız, çok!

İşgücü ödemelerinin payı, bu 25 yıllık dönemde hiç 2022’deki gibi düşük olmamıştı.

Zaten 2022, yıllık bazda da çeyrek yüzyılın en kötü yılı.

Alaattin Aktaş’ın yazısı