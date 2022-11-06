Aktivistler bu kez Goya’nın tablolarını hedef aldı: İki eserine ellerini yapıştırdılar

Çevreci aktivistlerin son zamanlarda iklim değişikliğine dikkat çekmek için sürdürdüğü protestolarında bu sefer hedef İspanyol ressam Francisco de Goya’nın tabloları oldu.

Aktivistler Goya’nın İspanya’nın başkenti Madrid’deki Prado Müzesi’nde sergilenen ‘Giyinik Maya’ ve ‘Çıplak Maya’ adlı eserlerine ellerini yapıştırdı.

Fotoğraf: Twitter

‘Futuro Vegetal’ adlı grubun üyesi iki aktivist, een iyi bilinen iki eserinin çerçevelerine ellerini yapıştırdı. Tablolara zarar gelmedi.

Eylemciler, iki tablonun asılı olduğu duvara da Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen sıcaklık artışı sınırına istinaden ‘bir buçuk derece’ yazdı.

Grup, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kendilerini Goya’nın tablolarına yapıştırdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Birleşmiş Milletler geçen hafta, 2016 Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen, sıcaklık artışının 1,5 derece sınırının altında tutulmasının imkansız olduğunu kabul etti. Değişime şimdi ihtiyacımız var.”

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Nos pegamos a “Las Majas” de Goya en el Museo Del Prado.



La semana pasada la ONU reconocía la imposibilidad de mantenernos por debajo del límite de aumento del Acuerdo de París de 1.5° de temperatura media respecto a los niveles preindustriales. pic.twitter.com/0buAMbeziJ — FuturoVegetal (@FuturoVegetal) November 5, 2022

Çıplak Maya, Francisco de Goya’nın 1790 ile 1800 yılları arasında tamamladığı tahmin edilen tablosudur. Madrid’deki Prado Müzesi’nde sergilenen eseri Goya’nın İspanyol engizisyonunun çıplak kadın resimlerinin yapılmasını yasakladığı bir dönemde, İspanya başbakanı Manuel de Godoy’un isteği üzerine yaptığı biliniyor.

Ünlü ressam bu çalışmasında, üzerinde yastıklar olan yatakta uzanmış çıplak bir kadını betimledi. Bu tablo on dokuzuncu yüzyıl romantizmindeki erotik imgelemin mihenk taşlarından biri oldu.