Akşener: Milletimiz, bize yüzde 10 oy vererek ‘Gözümün önünden ayrılma’ dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Hem 2018’de hem 2023’te milletimiz bize yüzde 10 oy vererek ‘Gözümün önünden ayrılma’ dedi” ifadesini kullandı.

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Bir dizi ziyaret için Düzce’ye giden Akşener, il başkanlığındaki konuşmasında ‘milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı parti olduklarını’ söyledi.

Akşener, önümüzdeki yerel seçimlerde ‘kimseyi kazandırma ya da kimseye kaybettirmek gibi bir niyetlerinin olmayacağını’ söyledi ve şöyle devam etti: “Hem 2018’de hem 2023’te milletimiz bize yüzde 10 oy vererek ‘Gözümün önünden ayrılma’ dedi.”

Konuşmasının sonunda partisinin Düzce belediye başkan adayı Mehmet Keleş’i tanıtan Akşener, daha sonra Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Yalova ve Karabük’ün il ve ilçe başkanlarıyla toplantıya katıldı.