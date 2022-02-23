Akşener ‘Geççek’ten başladı, Tarkan şarkılarını saydı: Ucube sistem ‘gitçek’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tarkan’ın yeni şarkısı ‘Geççek’ üzerinden iktidara yüklendi.

Meclis’teki grup toplantısında konuşan Akşener, Tarkan’ın yeni şarkısını ‘umutvar’ olarak tanımlarken, bazılarına şarkını ağır geldiğini ifade etti.

Akşener ‘garip bir zihniyet’ dediği kişilerin “Bu kötü günler geride kalacak” diye şarkı söylenmesine bile tahammüllerinin bulunmadığını belirterek, şarkıda küfür ve hakaret bulunmadığını, umudun yer aldığını ifade etti.

“Bu arkadaşların o umuda bile alerjileri var. Kimlere alerjileri yok biliyor musunuz” diyen İYİ Parti lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mesela kendilerini eleştirmek yerine, ‘kuzu kuzu’ oturanlara alerjileri yok. Mesela havuz medyasındaki ‘dilli düdüklere’ alerjileri yok. Mesela ihaleleri ‘Hüp diye’ götüren, ‘a-acayip’ müteahhitlere alerjileri yok. Aslında, Tarkan ‘Geççek’ diye şarkı yapınca, arıza çıkarmaları çok normal. Çünkü hiç geçmesin, hiç bitmesin istiyorlar. Mesela Türk Lirası’nı pula çevirelim… Enflasyonda dünya rekoru kıralım… ‘Ama sürdüğümüz sefa hiç bitmesin’ istiyorlar .Mesela her yıl daha fazla vergi toplayalım, milletin adeta ümüğünü sıkalım, topladıklarımızı da yandaşa dağıtalım… Ama bu eğri düzen hiç bitmesin istiyorlar.”

Akşener, ülkenin sanatçısı ve müziğiyle uğraşılacağına halkın sorunlarının çözmenin peşinde koşulması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Çünkü er ya da geç o sandık ‘gelcek.’ Ağlasanız da, sızlansanız da, milletin başına bela ettiğiniz bu ucube sistem geldiği gibi ‘gitçek.’ Siz isteseniz de istemeseniz de bu çile ‘bitçek.’ İYİ Parti yetkiyi aldığında, milletimize reva gördüğünüz bu kabus, elbette ‘geççek.’“