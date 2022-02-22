CHP’li Özel’den Bahçeli’ye: Eliyle ‘9’u gösterip ‘6’yı görüyor

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, altı muhalefet partisine gönderme olarak 6 rakamını ters çevirip 9 haline getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi tiye aldı: “Eliyle ‘9’u gösterip, ‘6’ görmekte.”

Fotoğraflar: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı sonrası 12 Şubat Cumartesi akşamı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara’da çalışma yemeğinde bir araya gelmişti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli elinde 6 yazan bir tabela çıkartıp ters çevirmişti. ‘Meselenin bakmak değil, görmek’ olduğunu söyleyen MHP lideri, “Bizim 6’ya baktığımızda gördüğümüz altı oktur, tertiptir, tezgahtır, kumpastır. 9’a bakınca gördüğümüz huzurdur, 9 tuğdur, 9 ışıktır, sorunların geçeceğinin müjdesidir” demişti.

CHP’li Özel Twitter hesabı üzerinden Bahçeli’ye şu cevabı verdi: “Devlet beyin dediği gibi mesele bakmak değil görmektir… Bahçeli eliyle ‘9’u gösterip, ‘6’ görmektedir. Baktığını görememektedir, Milliyetçi Hareket Partisi, ülkeyi uçuruma sürükleyen AKP’nin yanında saf tutmakta, milletin açlığını, yoksulluğunu görememektedir.”

Devlet Bey'in dediği gibi mesele bakmak değil görmektir…



Bahçeli eliyle "9"u gösterip, "6" görmektedir.



Baktığını görememektedir, Milliyetçi Hareket Partisi, ülkeyi uçuruma sürükleyen AKP'nin yanında saf tutmakta, milletin açlığını, yoksulluğunu görememektedir. https://t.co/kFWMJFNV7m — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 22, 2022

Bahçeli ‘altı ok’ derken Kemalizm’in altı temel ilkesini temsil eden CHP logosunu, ‘dokuz ışık’ derken ise MHP kurucusu Alparslan Türkeş’in ‘Milli Doktrin Dokuz Işık’ adıyla ortaya koyduğu ülkücülüğün ana ilkelerini kast etmişti.