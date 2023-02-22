Akşener ‘felaketin merkez üssü’nü işaret etti: Beştepe

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremler için “Bu afetin felaketle sonuçlanmasının sorumlusu bizzat Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu büyük felaketin merkezi Beştepe’dir” dedi.

Fotoğraf: İYİ Parti

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, özetle şunları dedi:

* Biz 24 yılın ardından sadece deprem gerçeğiyle değil hiçbir dersin alınmadığı gerçeğiyle yüzleştik. Beton blokların değil ahlakın da çürüdüğü gerçeğiyle yüzleştik. Rant sevdasının yolsuzluğun hırsızlığın acı reçetesiyle yüzleştik. İmar affının ölüm fermanı olduğu gerçeğiyle yüzleştik.

* Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlarımız geceleri -18 dereceyle mücadele etmeye çalışırken teknoloji bakanının bir milyon battaniye üretmekten duyduğu gururu izliyoruz.

* İktidar sorumluluk merciidir. AK Parti iktidarında hiç kimse sorumluluk almıyor hesap vermiyor. Bir Allah’ın kulu bile istifa etmiyor. Yazıklar olsun. Onlar zerre kadar utanmıyor ama ben utanıyorum onlar adına. Bu ciddiyetsizlikten yüzsüzlükten arsızlıktan utanıyorum.

* Vatandaşını en zor anında yalnız ve çaresiz bırakan bu liyakatsizlikten utanıyorum. Bunlara neden maruz kalıyoruz biliyor musunuz? Sadece kriz felaket üreten tek adam sistemi yüzünden. Bu ucube sistemi tek adamı Sayın Erdoğan sınırsız yetkiyle donatılmış kocaman bir sorumsuzluk hali içindeydi.

* Sayın Erdoğan, sen istediğin kadar, ‘kader planı’ diyerek kendi beceriksizliğine, kılıf ara. Bu afetin, felaketle sonuçlanmasının sorumlusu bizzat Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu büyük felaketin merkezi Beştepe’dir.

* Sen, milletimize hizmet etmek yerine sarayda sefa sürmeyi seçtin. Çünkü sen, binlerce insanımızın hayatını kurtarmak yerine yandaşlarına ihale dağıtmayı seçtin.