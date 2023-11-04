Akşam Postası / 4 Kasım 2023

Barınamıyoruz Hareketi: Muş’taki KYK yurdunda üç öğrencinin bulunduğu asansör düştü
Üniversite öğrencileri inisiyatifi Barınamıyoruz Hareketi, Muş Sultan Alparslan Kız Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda içerisinde üç öğrencinin bulunduğu asansörün düştüğünü duyurdu.
CHP genel başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı: Özgür Özel önde!
CHP genel başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı.
Polat çifti için tutuklama talebi: Mal varlıklarını açıklayamadılar
İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 16’sı tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Arda Güler, Real Madrid’in yarınki kadrosunda
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler’in yarın akşam oynanacak Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.
Türkiye Tel Aviv büyükelçisini Ankara’ya çağırdı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağrıldığını bildirdi.
Kılıçdaroğlu’ndan ‘değişimcilere’: Seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda ‘değişimcileri’ hedef aldı. Seçime ‘sırtındaki hançerlerle’ girdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Değişim söylemini dillendirenler uzun zamandır değişmeyenlerdir. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu” dedi.