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Yaramazlara biraz batar!

İsrailliler Netanyahu’nun kapısına dayandı: Katil Bibi, istifa et

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu evinin önünde protesto edildi. Protestocular Netanyahu’nun derhal istifa etmesini istedi.

Netanyahu’nun Kudüs’teki konutunun önünde Gazze saldırılarını protesto eden eylemciler “Katil Bibi” diye slogan attı.


Eylemciler hem ateşkes ilan edilmesini, hem rehinelerin takas yoluyla kurtarılmasını istedi.

Polislerle protestocular arasında arbede çıktı.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi.

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