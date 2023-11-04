İsrail savunma bakanı, Gazze’de ‘yerleşim bölgelerine girdiklerini’ ileri sürdü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun Gazze şehrine hem güneyden hem de kuzeyden saldırdığını ve yerleşim bölgelerine girdiğini söyledi.

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Gallant, İsrail’in kuzeyinde Lübnan sınırını incelemesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi’ne hava bombardımanı ve kara saldırılarını değerlendirdi.

‘İsrail güçlerinin Gazze’de Filistinli direnişçilerle yoğun çatışmalara girdiğini’ kaydeden Gallant, İsrail ordusunun ‘Gazze şehrine hem güneyden hem de kuzeyden saldırdığını ve yerleşim bölgelerine girdiğini’ söyledi.

Gallant, “(Hamas’ın Gazze’deki lideri) Yahya Sinvar’a ulaşacağız ve onu ortadan kaldıracağız. Eğer Gazzeliler ona bizden önce ulaşırlarsa bu, savaşı kısaltacaktır” diye konuştu.

‘Savaşın sonunda Gazze’de artık Hamas’ın kalmayacağını’ iddia eden İsrailli bakan, şunları dedi: “İsrail ve ABD, bu konuda koordineli çalışıyor. Artık Gazze’den İsrail’e yönelik bir güvenlik tehdidi olmayacak ve İsrail, Gazze’de başını kaldıran herkese karşı istediği güvenlik önlemini alma konusunda mutlak eylem özgürlüğüne sahip olacak.”

Gallant, ülkesinin ‘Hizbullah’la savaşa girme niyetinde olmadığını’, ancak İsrail Hava Kuvvetleri’nin ‘herhangi bir olası gelişmeye karşı hazır olduğunu’ kaydetti.

Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ‘hata yapıp savaşa girmeye karar vermesi halinde Lübnan’ın kaderini belirleyeceğini’ söyledi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

İsrail, art arda bombaladığı Gazze’ye su, gıda ve yakıt ikmalini keserken bölgenin kezeyinin, hastaneler dahil, tahliye edilmesini istiyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1400’ten fazla İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze’de İzzeddin Kassam Tugayları’nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 3 bin 900’ü çocuk, 9 binden fazla kişinin öldüğünü, 24 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Saldırılar nedeniyle Gazze’de sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

Binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

Gazze Şeridi’nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi de İsrail saldırıları nedeniyle faaliyetlerini durdurmuştu.