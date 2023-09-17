Akşam Postası / 17 Eylül 2023

Artık eminim, yazıcılarımız “var” demeye de utanıyor, “yok” demeye de. Bu iki kelimeyi kullanmamak için envai çeşit takla atmalarının başka açıklaması olamaz. Sanki bu iki kelime ayıp, sanki bu iki kelime yazıyı ucuzlatır ve etkisizleştirir.