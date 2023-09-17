Akşam Postası / 17 Eylül 2023

BİSAM verileri: Yoksulluk sınırı 41 bin lirayı geçti
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın (BİSAM) verilerine göre açlık sınırı 12 bin 34 TL’ye, yoksulluk sınırı 41 bin 626 liraya yükseldi.
Üç şirketten halka arz başvurusu
Üç şirket, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.
Süper Lig’in bonservis bedeli en pahalı 10 transferi
Süper Lig’in en yüksek bonservis bedelli transferi 15 milyon avroyla Cengiz Ünder oldu. Ünder’i, 10 milyon avroyla Mauro Icardi takip etti.