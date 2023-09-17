Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 17 Eylül 2023

BİSAM verileri: Yoksulluk sınırı 41 bin lirayı geçti

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın (BİSAM) verilerine göre açlık sınırı 12 bin 34 TL’ye, yoksulluk sınırı 41 bin 626 liraya yükseldi.

Var da yok, yok da yok, bulunandan bol şey de yok

Üç şirketten halka arz başvurusu

Üç şirket, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.


Garson deyip geçmeyin

Süper Lig’in bonservis bedeli en pahalı 10 transferi

Süper Lig’in en yüksek bonservis bedelli transferi 15 milyon avroyla Cengiz Ünder oldu. Ünder’i, 10 milyon avroyla Mauro Icardi takip etti.

‘Doktordan Az Kullanılmış’ mizah yazıları

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Akşam Postası / 17 Eylül 2023

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Var da yok, yok da yok, bulunandan bol şey de yok

Artık eminim, yazıcılarımız “var” demeye de utanıyor, “yok” demeye de. Bu iki kelimeyi kullanmamak için envai çeşit takla atmalarının başka açıklaması olamaz. Sanki bu iki kelime ayıp, sanki bu iki kelime yazıyı ucuzlatır ve etkisizleştirir.