Akşam Postası / 10 Eylül 2023

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Tanrıkulu’ sorusuna: TSK bizim göz bebeğimizdir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ilişkin soruşturmalık olan sözleriyle ilgili “TSK bizim göz bebeğimizdir” dedi.
Kılıçdaroğlu: Mansur bey belediye başkan adayımızdır
Akşener’e ‘FETÖ’ soruşturması: İhbarcılar hakkında suç duyurusu yapıldı
İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener hakkında ‘FETÖ’ üyesi olduğu ve örgütün propagandasını yaptığını iddia eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘suç uydurma’ maddesi kapsamında şikayetçi olunduğunu bildirdi.