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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 10 Eylül 2023

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Tanrıkulu’ sorusuna: TSK bizim göz bebeğimizdir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ilişkin soruşturmalık olan sözleriyle ilgili “TSK bizim göz bebeğimizdir” dedi.

Kılıçdaroğlu: Mansur bey belediye başkan adayımızdır

Bir ‘kuaför röportajı’nın iki versiyonu

Akşener’e ‘FETÖ’ soruşturması: İhbarcılar hakkında suç duyurusu yapıldı

İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener hakkında ‘FETÖ’ üyesi olduğu ve örgütün propagandasını yaptığını iddia eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘suç uydurma’ maddesi kapsamında şikayetçi olunduğunu bildirdi.


Türkiye’de ‘robotik sistem’le ameliyat sayısı 50 bini geçti

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Akşam Postası / 10 Eylül 2023

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