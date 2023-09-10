Kılıçdaroğlu: Mansur bey belediye başkan adayımızdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi için Mansur Yavaş’ın tekrar aday gösterileceğini söyledi.

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CHP lideri, partisinin büyükşehir belediye başkanlarının kentteki CHP’li belediye sayısını artırarak bir dönem daha görev almasını savunuyor.

Bugün, CHP 100’üncü yıl etkinliklerinin üçüncü günü kapsamında Ankara’da CHP 100’üncü Yıl Hatıra Ormanı açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, “Mansur Bey Büyükşehir Belediye başkanımızdır ve adayımızdır” dedi.

Yavaş, 30 Ağustos’ta bir kez daha aday olduğunu açıklayarak, “Bir beş yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum” demişti.