AKP’nin HDP ziyaretini ‘doğru’ bulan Bahçeli’nin CHP hakkındaki sözleri gündemde

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, AKP heyetinin HDP’yle görüşmesini ‘son derece doğal ve doğru’ bulan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye 9 Şubat 2021’deki sözlerini hatırlattı. Bahçeli o konuşmada, “CHP’nin HDP ile görüşmesi demek PKK’yla teması demektir” demişti.

Fotoğraf: Diken/AA

AKP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği ve LGBTİ+’ları hedef alan anayasa değişikliği teklifi, Meclis Başkanlığı’na sunmadan önce CHP, HDP ve İYİ Parti’nin kapısını çalmış ve değişiklik hedeflerini anlatmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’dan oluşan heyet, HDP grubunu ziyaret etmişti. AKP’lileri HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç’la birlikte parti sözcüsü Ebru Günay karşılamıştı.

Görüşmenin ardından uzun süredir “PKK eşittir HDP” gibi söylemler kullanan AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin lideri Bahçeli’nin ne tepki vereceği merak konusu olmuştu. Günler süren sessizlik sonrası gözler MHP’nin bugünkü grup toplantısına çevrilmişti.

Bahçeli, bugün konu hakkında partisinin grup toplantısında şöyle konuştu: “HDP’ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP’yi dillerine dolamaları müflistir. Bizim gözümüzde HDP neyse, CHP de aynısıdır. Biz çözümün nasıl olacağına bakıyoruz.”

Bahçeli’nin bu sözlerinin ardından CHP’li Özkan, bu açıklamanın ardından Bahçeli’nin geçen yılki sözlerini, “Bu nasıl siyaset” notuyla hatırlattı.

Bahçeli orada HDP’yle görüşen CHP’yi şöyle hedef almıştı: “CHP’nin HDP ile görüşmesi demek PKK’yla teması demektir. Zillet ittifakının görünmeyen ortakları PKK’dır, FETÖ’dür, Sorosdur, rant ve faiz lobisidir. CHP Genel Başkanı son günlerde paniğe kapılmış ve su kaynatmıştır. Üslubu HDP’li bir bölücünün üslubuyla iyice aynılaşmıştır. Buradan baktığımızda CHP ile HDP’yi ayırt etmekte zorlandığımızı, devamlı birbirlerine karıştırdığımızı özellikle ve altını çizerek ifade etmek istiyorum.”