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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li yöneticiyi ‘bankamatik memuru’ diye şikayet edince işten çıkarılan zabıta: Babam da olsa aynısını yaparım

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde zabıta memuru olarak çalışan Ahmet Yardımcı, AKP’li belediyenin yolsuzluklarını tespit ettiğini iddia ederek savcılığa şikayette bulunca işten çıkarıldı. Yardımcı “Pişman değilim” dedi.

Yardımcı savcılığa giderek şu suçlamaları raporlamıştı:


  • AKP ilçe kadın kolları başkanı Elif Kalamış’a sekiz ay boyunca belediyede çalışıyormuş gibi maaş ödendi.
  • Belediye Başkanı Bilal Eker yeğeni Mehmet Acar’ı sözleşmeli olarak makam şoförü yaptı ve usulsüz bir şekilde yol harcırahı ödedi.
  • Yazı İşleri Müdür Vekili Geylani Kaplan ve İmar İşleri Müdür Vekili Dursun Taşdemir fiilen zabıta memuru olmadıkları halde yedi yıl mesai ücreti aldı.
  • Faturada 12 bin liraya 12 adet tablet alındığı yazıldı ancak tablet değil, bir şahıs adına cep telefonu alınmış.
  • Belediyenin işlettiği düğün salonun etrafını örmek için panel çit alımında Kaplan Yapı 48 bin 899 lira, Sevinç Ticaret 52 bin 575 lira, Ataksan Hırdavat 54 bin 835 bin lira fiyat teklif verdi. Belediye, Emin Demir isimli bir kişiden panel çitlerini 139 bin 900 liraya aldı.

Altı buçuk yıldır belediyede çalışan Yardımcı’nın iş akdine şu ifadelerle son verildi: “…Şartları taşımadığınız halde 21/05/2015 tarihinde Ekinözü Belediyesi’ne uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. Maddesi hükmünden yararlandırılarak sehven açıktan atamanız yapılmıştır.”

Ancak Yardımcı’nın 2017 yılında müfettiş incelemesi geçirdiği ve o tarihte herhangi bir eksiklik bulunmadığının tespit edilmediği belirtildi.

‘Evrakta sahtecilik’

Sözcü’den Veli Toprak’a konuşan Yardımcı belediyede başlama sürecini şu sözlerle anlattı: “2011 yılında TSK’da sözleşmeli er olarak başladım. O tarihte yeni olduğumuz için ve yasada da belli olmadığı için uzman onbaşı idim. Mart 2015’te TSK’dan ayrıldım. Belediyeye girmek için dilekçe verdim. 21 Mayıs 2015’te işe başladım. 6.5 yıl boyunca çalıştım. Mevcut başkanını usulsüzlüklerini savcılığa anlattıktan sonra çıkışımı verdi. İş akdimi feshettikleri belgede ‘Sehven’ diyor, bu evrak sahteciliği demektir.”

İşsiz kaldığı için geçim derdi ile karşı karşıya olduğunu belirten iki çocuk babası Yardımcı “Pişman değilim” diyerek, “Bu tür usulsüzlük, yolsuzluğu kim yaparsa yapsın benim görüşüm değişmez. Babam olsun yine aynısını yaparım” ifadelerini kullandı.

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