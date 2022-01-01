AKP’li Resul Tosun’un ‘laiklik’ sözlerine takipsizlik

Anayasa’daki laiklik kavramını tartışmaya açan eski AKP milletvekili Resul Tosun hakkındaki suç duyurusunda takipsizlik verildi.

Tosun, Star gazetesindeki köşesinde 12 Eylül 2021’de ‘Laiklik ya çıkarılmalı ya da tarif edilmelidir!’ başlığıyla bir yazı kaleme almıştı. Tosun, yazısında laiklik ilkesinin ya anayasadan çıkarılmasını ya da ‘istismarı engelleyecek netlikte tarif edilerek yer alması’nı istemişti.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), hem Tosun hem de gazetenin yayın yönetmeni Nuh Albayrak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre İstanbul başsavcılığı, Tosun ve Albayrak hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Kararda, söylemin, ‘halkın bir kesimi tarafından benimsenmeyen ve rahatsız edici fikir ve söylemler olduğu kabul edilebilir ise de ifade hürriyeti ve eleştiri sınırları içinde olduğu, halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek ve kamu güvenliğine yönelik açık ve yakın bir tehlikeyi ortaya çıkaracak nitelikte olmadığı, şiddet çağrısı içermediği, suç işlemeye yönelik tahrik unsuru taşımadığı, hiçbir şekilde suç veya suç unsuru içermediği’ belirtildi.

HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu başkanı avukat Ayça Okur, laikliği korumak adına yargısal her yola başvuracaklarını söyledi.