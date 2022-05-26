AKP’li Metiner, Mehmet Uçum’u hedef alan Tayyar’a hak verdi

Eski AKP’li milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’u hedef alan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar’a destek verdi.

Geçen hafta tv100’deki bir programda konuşan Uçum, şunları söylemişti: “Ben yurtsever sol demokrat bir adamım, Atatürk hepimizin kırmızı çizgisidir, Türkiye benim kırmızı çizgimdir, cumhuriyetin birikimleri benim vazgeçilmezimdir. Yeni anayasa çalışması bu birikim üzerine kurulacak. Cumhuriyet, laiklik, Atatürk üzerine kurulacak.”

Uçum’un bu sözlerini Twitter’da alıntılayan AKP’li Tayyar ise partisinin karar organlarının bulunduğunu belirterek “Bu nasıl bir özgüven? Nasıl bir şımarıklık?” demişti.

Metiner’den destek

Metiner, Tayyar’a Twitter hesabında şu sözlerle destek verdi: “Aynen katılıyorum kardeşim. Uçum’un söylediklerini de üslubunu da kabule değer bulmuyorum. AK Parti bu değil. Reis’e ölümüne bağlı olanların anlayışı da tarzı da bu değil. Reis bilsin ki rahatsızlık had safhada.”

Eyvallah kıymetli vekilim. Ne yazık ki son dönemde Cumhurbaşkanımızın gölgesini kendi azameti sananların sayısı artmaya başladı. Bir danışman öneride bulunur ama lider gibi racon kesemez. Selamlar🤲 — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) May 26, 2022

Tayyar da buna karşılık Metiner’e teşekkür etti: “Eyvallah kıymetli vekilim. Ne yazık ki son dönemde Cumhurbaşkanımızın gölgesini kendi azameti sananların sayısı artmaya başladı. Bir danışman öneride bulunur ama lider gibi racon kesemez.”