AKP'li meclis üyesi 'muhalefete karşı baskılar' nedeniyle partisinden istifa etti

Üsküdar Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Ekrem Baki, muhalefete artan baskıların siyaset anlayışıyla uyuşmadığını belirterek partisinden istifa etti.

Ekrem Baki. Fotoğraf: Facebook

Üsküdar Belediye Meclisi’nin mayıs oturumunda konuşan Baki, “Kendimle ilgili bir durumu açıklamak istiyorum” diyerek AKP’den istifasını şöyle açıkladı:

“Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması, iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmaması sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum.”

Baki’nin konuşması salondaki kimi üyelerce alkışlarla karşılandı.