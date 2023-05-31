AKP’li belediye başkanı: Yüzde 52 içimizdeki hainlerin hem gözüne hem de orasına girmiştir inşallah

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Güler, “Bu akşam, 52.08 bizi istemeyen Amerika’nın, emperyal güçlerin, içimizdeki hainlerin hem gözüne hem de orasına girmiştir inşallah” dedi.

Fotoğraf: Tavşanlı Belediyesi

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,18’le, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek yeniden cumhurbaşkanı oldu.

ANKA’nın aktardığına göre ikinci tur seçiminin düzenlendiği 28 Mayıs gecesi AKP’li Tavşanlı Belediyesi Başkanı Mustafa Güler, AKP’lilere konuşmasında, şunları dedi: “Bu akşam, 52.08 bizi istemeyen Amerika’nın, emperyal güçlerin içimizdeki hainlerin hem gözüne hem de orasına girmiştir inşallah.”

Partililer tarafından alkışlanan başkanı, AKP Kütahya Milletvekili Mehmet Demir de gülerek dinledi.