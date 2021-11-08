AKP’li başkandan ‘paralel mahkeme’: Bir vatandaşı ilçeden kovdu

Çankırı’nın Eldivan ilçesinde AKP’li belediye başkanı Mustafa Lafcı, makam odasında mahkeme kurarak bir vatandaşı ilçeden kovdu. Tepkilerden sonra başkan kendini “Buralarda Yaren kültürü vardır. Yaren başağalarının kaymakam, belediye başkanları kadar değeri vardır” sözleriyle savundu.

Yeniçağ’dan Baran Furkan Gül’ün haberine göre ilçede esnaf olan A.A. ve eşinin çektiği özel görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Daha sonra bir fırıncı A.A.’nın yanına gelerek görüntülerin elinde olduğunu söyledi ve AA’ya ahlaksız teklifte bulundu. Bunun üzerine A.A. ve eşi karakola giderek fırıncıdan şikayetçi oldu.

‘Belediye önünde linç edecekler’

A.A. karakola şikayetten sonra yaşananları şöyle anlattı: “(Mustafa Lafcı) Başkanın babası Hasan Lafcı ve muhtar, yanlarında iki kişi ile dükkanıma geldi. Ben gitmek istemedim. Bana ‘Gelmezsen belediye önünde seni linç edecekler’ dediler. Bu şekilde gittim.”

‘Buralarda kalmanız uygun değil’

Bunun üzerine belediye başkanı Lafcı’nın makam odasında sözde mahkeme kuruldu. Lafcı, esnaf ve muhtarın da bulunduğu makam odasında şunları söyledi: “İlçemizde bulunan kanaat önderlerinin çoğunluğu, buradakilerin ortak kanaati, bilerek-bilmeyerek yapılmış bu hareketin ilçemize yakışmadı. Buralarda artık sizin yaşamanızın, kalmanızın uygun olmadığı kanaatindeyiz. Bununla ilgili olarak da herkesin isteği en kısa zamanda Eldivan’dan başka diyarlara gitmeniz.”

İş yerine de el koydular

A.A’nın işyerine de el konuldu. İşyerinin kapısına ‘kapalı’ yazan belediye kapının kilidini de değiştirdi. A.A bu nedenle malzemelerini de alamadı.

A.A ilçeyi terk etmek zorunda kaldı. Anlattığına göre eşi ve 24 yaşındaki kızı iş yerine gidemiyor. 17 yaşındaki oğluysa sosyal hizmetlerde kalıyor: “Yanımıza gelmek istemiyor. Oğlumu da etkiliyorlar.”

Talep esnaf ve muhtardan

Başkan Lafcı ise kendini şöyle savundu: “Buralarda Yaren kültürü vardır. Yaren Başağalarının Kaymakam, Belediye Başkanları kadar değeri vardır. Burada onlar da var. Mahkeme gibi bir durum söz konusu değil. Bunun talebi esnaf ve muhtarlardan geliyor. Bahsedilen videonun bir bölümünü izledim midem bulandı. Böyle bir adamın dükkanına nasıl çocuklarımızı göndereceğiz.”