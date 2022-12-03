AKP’li Ağrı Belediyesi beş marketi mühürledi

AKP’li Ağrı Belediyesi zabıta ekiplerince ‘denetim’ sonucu beş marketin mühürlendiği bildirildi.
Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki kaybı, faiz oranlarının da düşürülmesiyle hızlanmıştı. Maliyetlerin artmasıyla enflasyon tarihi seviyelere çıktı. Halk, her gün gelen zamların altından ezilirken hükümet yetkilileri ve iktidara yakın medya zamlardan zincir marketleri sorumlu tutuyor.
Belediyenin açıklamasında, belediye başkanı Savcı Sayan’ın talimatı doğrultusunda zabıta ekiplerince il merkezindeki market ve iş yerlerinin düzenli olarak denetlendiği yazıldı.
Marketlerde ‘gramaj, raf-kasa fiyatları uygunluğu, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlendiği’ anlatılan açıklamada, “Ekiplerimizin bugün gerçekleştirdiği denetimde şartları taşımayan beş market mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir” dendi.