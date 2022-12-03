AKP’li Ağrı Belediyesi beş marketi mühürledi

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “Daha çok kazananın daha çok vergi ödediği adil bir düzen kurulacak” dedi. CHP İkinci Yüzyıla Çağrı buluşmasına konuşan Böke’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: * Bilim insanları konuştu dinledik öğrendik işte biz bilimle siyasetin köprüsünü kurmaya geliyoruz tüm bilim insanlarını bilimle siyasetin köprüsünü kurma iradesi gösteren tüm siyasi liderleri ve […]