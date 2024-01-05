AKP’de hilafet konuşulmuyormuş: Son gündem kuantum fiziği

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti içerisinde hilafetin konuşulmadığını söyledi.

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Çelik, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde alevlenen ‘hilafet tartışmalarına’ değinen Çelik bunun parti içinde hiç konuşulmadığını belirtti. Çelik, AKP içerisinde son olarak ‘kuantum fiziği’nin konuşulduğunu dile getirdi.

“AKP içerisinde, kendi aranızda hilafet konuşmuyorsunuz o zaman” şeklindeki bir soruya Çelik şöyle yanıt verdi: “Ben bugüne kadar böyle bir şeye hiç rastlamadım, hiçbir yerde de gündeme gelmedi. Mesela, bazı farklı konularda uzmanları dinliyor, konuşuyoruz. En son yakın zamanlarda bazı hocalarımızı çağırıp, kuantum fiziği konuştuk. Her konuda uzman birisi olduğunda zaman zaman çağırıp, konuşuyoruz ama hiç böyle bir tartışma duymadım, herhangi bir şekilde böyle bir konu gündeme gelmedi. Ancak demokrasinin toplumsal hayatta daha derinleşmesi, şehir siyasetiyle demokrasi ilişkisinin daha güçlü kurulması için neler yapmak gerektiğine dair çok kapsamlı konuşmalar yaptık.”