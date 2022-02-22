AKP ve MHP’nin oylarıyla: Hekimlerin istifa nedenlerini araştırma önergesi reddedildi

İYİ Parti’nin, hekimlerin istifalarının ve yurt dışında çalışmayı tercih etmelerinin nedenlerinin araştırılması amacıyla Meclis’e verdiği önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

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İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu tarafından, ‘hekimlerin istifaları ve yurt dışında çalışmayı tercih etmelerinin nedenlerinin araştırılması ile sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi’ amacıyla verdiği araştırma önergesi Meclis Genel Kurulu’nda bugün ele alındı.

İYİ Parti grubu adına söz alan Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu şunları söyledi: “2012 yılında 59 doktorumuz yurt dışına çıkarken özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlüğe girdiği 2018 yılından itibaren bu sayılar katlanarak artmıştır. 2018 yılında 877 tabip istifa etmişken bu sayı 2021 yılında 2.514’e yükselmiştir. 2021 yılında istifa eden tabip sayısı üç yıl önceki sayılarla karşılaştırıldığında artışın yüzde 186 olduğu görülmektedir. Son iki yılda istifa eden hekim sayısı 9 bini aşmıştır.

Aynı şekilde, Türk Diş Hekimleri Birliği verilerine göre, 2021 yılında istifa eden diş hekimi sayısı 2019 yılına göre 2 kat artmıştır. Hekim istifalarıyla sağlık sisteminde ciddi aksaklıklar yaşanmaktadır. Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde bazı branşlarda hekim bulunamamakta ve randevu alınamamaktadır. Kamu hastanelerinde ameliyatların aksadığı da iddia edilmektedir. Yaşanılan aksaklıklar vatandaşlarımızın hayatlarına mal olabilecek derecede önemli sorunlardır, bu sebeple ivedilikle çözüme kavuşturulması gerekmektedir.”

‘Tweet atarak sorunlar çözülmez’

HDP Grubu adına söz alan Hakkari Milletvekili Sait Dede de şöyle konuştu: “Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Şebnem Korur Fincancı, son on yılda toplam 4.891 gençlik doktorun Türkiye’den yurt dışına gittiğini, geçen yılın ilk dokuz ayında gidecekleri ülkelere vermek üzere iyi hâl belgesi alan doktor sayısının 967 olduğunu açıklamıştır. Sağlık Bakanı ise sağlıkla ilgili sorunları sağlık emekçilerinin, hekimlerin temsilcileriyle konuşmaktan sürekli kaçmakta; sağlık emekçilerinin karşısına polis bariyerlerini yerleştirmektedir. Sağlıkla ilgili sorunlar yalnızca ‘tweet’ atarak, sayılarla oynanarak çözülmez. Artık halkların karnı avcı hikâyelerine doymuş bulunmaktadır. Bir kez daha uyarıyoruz, bugün, sağlık sistemindeki bu kötü gidiş nedeniyle kaybettiğimiz her canın sorumlusu bu iktidardır.”

İYİ Parti’nin önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.