AKP ve MHP’nin oylarıyla: Haberlere erişim engellerinin araştırılması önerisine ret

Haberlere getirilen erişim engellerinin araştırılmasına ilişkin araştırma önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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Haberlere jet hızıyla gelen erişim engeli kararları çoğaldı.

CHP, TBMM Genel Kurulu’nda haberlere getirilen erişim engellerinin araştırılması için önerge verdi.

ANKA’nın haberine göre önerinin gerekçesini açıklayan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, şunları kaydetti:

“Bu iktidar döneminde gazeteciler üzerinde o kadar çok baskı var ki bir yandan siyasetin etkisi altındaki yargı eliyle yazıları, paylaşımları nedeniyle yargılanıp zindana atılıyorlar bir yandan da hedef gösteriliyor sokak ortasında öldürülüyor ya da dövülüyorlar. RTÜK eliyle televizyonlar, Basın İlan Kurumu eliyle gazeteler karatılıyor, sansür ediliyor.

Türkiye’de 5651 sayılı kanunun 9’uncu maddesi kapsamında son 10 yılda 35 bin haber erişime engellendi, 30 bin haber silindi ya da kaldırıldı. En fazla engelleme 6 bin 500 haberle 2022’de oldu, 5 bin 300 haber de arşivden, internetten kaldırıldı. Aralarında cumurbaşkanı, ailesi, bakanlar, milletvekilleri, valiler, bürokratlar gibi üst düzey kamu şahsiyetleri, iktidara yakın şirketlerin talepleri sonucu verildi bu kararlar. Hepsi gerçek, belgeli. Bu yılın sadece ilk haftasında 688 habere erişim engeli getirilmiş çünkü yolsuzluk, usulsüzlük, siyasetin, yargının para, mafya ile bağlantısı bilinmesin isteniyor. Zincirleme erişim engelleriyle karşı karşıyayız.”

CHP’nin önerisi AKP ve MHP Milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.