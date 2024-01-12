25 yıl önceki haberlere erişim engeli getirildi

1998 yılında yayınlanan bazı haberler erişime engellendi.

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Free Web’in aktardığına göre Sabah gazetesi ve NTV’nin arşivlerinde yer alanlar da dahil olmak üzere 1998 yılında yayınlanan bazı haberler, 27 Aralık 2023 tarihli kararla erişime engellendi.