25 yıl önceki haberlere erişim engeli getirildi

1998 yılında yayınlanan bazı haberler erişime engellendi.
Free Web’in aktardığına göre Sabah gazetesi ve NTV’nin arşivlerinde yer alanlar da dahil olmak üzere 1998 yılında yayınlanan bazı haberler, 27 Aralık 2023 tarihli kararla erişime engellendi.
1998 yılında yayınlanan bazı haberler erişime engellendi.
Free Web’in aktardığına göre Sabah gazetesi ve NTV’nin arşivlerinde yer alanlar da dahil olmak üzere 1998 yılında yayınlanan bazı haberler, 27 Aralık 2023 tarihli kararla erişime engellendi.
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