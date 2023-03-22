AKP ve MHP’nin oylarıyla: ‘AFAD’daki şüpheli yangın araştırılsın’ önerisine ret

AFAD binasında çıkan şüpheli yangının araştırılması için Meclis’te verilen araştırma önergesi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan AFAD’ın muhasebe/evrak bölümünde dün saat 05:00 sıralarında yangın çıkmıştı.

Yangın sonucunda bazı evrakların zarar gördüğü öğrenilmiş ve Ankara başsavcılığı, yangını şüpheli bularak soruşturma başlatmıştı.

Kılıçdaroğlu, yangın haberini alıntılayarak “Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen” demişti.

CHP konunun araştırılması için araştırma önerisi verdi. ANKA’nın haberine göre CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, şunları dedi: “Nedir bu yangın, ne için çıktı? AFAD, 2015 yılında tamamlanan binası 67 milyon TL’ye mal oldu. O zaman yapılan açıklamalarda bu binanın her türlü afet, doğal şartlar, yangın ve sele karşı dayanıklı olduğu belirtilerek, törenle açıldı. Türkiye’nin gözbebeği olması gerekirken o binanın, bir yangın ile karşılaşmasının bana pis kokuları geliyor. Bu yangın ile eğer bazı evraklar yok edilmiş, yok edilmesine izin verilmişse ülkemizde çok sorgulanması ve hesap sorulması gereken konular vardır.”

Konuşmaların ardından geçilen oylamada öneri, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.