Kılıçdaroğlu AFAD’ı uyardı: Binaları da yakmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AFAD binasında çıkan yangınla ilgili “Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu. Fotoğraf: CHP

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan AFAD’ın muhasebe/evrak bölümünde bugün saat 05:00 sıralarında bir yangın çıkmıştı. Saat 05:11’de olay yerine ulaşan itfaiye, üç katlı binanın giriş katındaki yangını söndürdü. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Yangın sonucunda bazı evrakların zarar gördüğü öğrenildi. Ankara başsavcılığı, yangını şüpheli bularak soruşturma başlattı.

Kılıçdaroğlu, söz konusu haberi alıntılayarak “Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen” dedi.

Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen:) https://t.co/poDVuP61Kn — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 21, 2023

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlere müdahalede yetersiz kalmakla suçlanmıştı.