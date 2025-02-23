AKP MKYK listesi: Mesut Özil asil üye

AKP, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) adayları belli oldu. Eski futbolcu Mesut Özil de listede yer aldı.

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Ankara Spor Salonu’nda toplanan AKP 8’inci olağan kongresinde AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu’yla Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için aday isimler açıklandı.

MKYK asil üye adayları: Abdulkadir Develi, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Baha Öğütken, Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali İhsan Yavuz, Ayşe Keşir, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Cengiz Tokmak, Cihad Terzioğlu, Çiğdem Karaaslan, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Efkan Ala, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Eyyüp Kadir İnan, Fahrettin Yahşi, Fatih Sadullah Selman, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halit Yerebakan, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hayati Yazıcı, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hülya Terzioğlu, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşad Zorlu, Mahir Ünal, Mehmet Kırmızı, Mehmet Umut Tuncer, Melek Duman, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Mesut Özil, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Mustafa Elitaş, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Mustafa Nedim Yamalı, Mustafa Özkan, Mustafa Şen, Naim Makas, Nihat Zeybekci, Nihal Ayan, Osman Gökçek, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Sadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Seyithan İzsiz, Temel Başalan, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Ünal Karaman, Veli Arslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Zafer Sırakaya, Zakir Avşar ve Ziya Serdar Kılıç.

Merkez Disiplin Kurulu asil üye adayları: Abbas Aydın, Ayşe Deniz Çelik, Büşra Koyuncu, Cemal Sarıhan, Mehmet Sarı, Melek Çiçek, Mir Sedrettin Karahan, Muaz Ergezen, Muhammed Ali Yılmaz, Ömer Faruk Sevgili, Salih Çetinkaya, Saliha Dönmez, Sena İpşirli, Zahir Soğanda ve Zeynep Gül Yılmaz.

Hakem Kurulu aday asil üyeleri de Ahmet Gül, Hüseyin Bürge ve Suat Pamukçu olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan kongrede 1547 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

MKYK belirlendi

MKYK’de 36 isim yerini korurken 39 isim yeni parti yönetiminde yer almadı. Böylece MKYK’nin yüzde 52’si yenilendi.

Fotoğraf: AA

İYİ Parti’den istifa etmesinin ardından AKP’ye katılan milletvekilleri Kürşad Zorlu, Ünal Karaman, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu ve Seyithan İzsiz’le Gelecek Partisi’nden istifa eden Mustafa Nedim Yamalı’yla Serap Yazıcı Özbudun da AKP MKYK’nin yeni üyeleri oldu.

Eski Beyoğlu belediye başkanı Haydar Ali Yıldız’la eski Üsküdar belediye başkanı Hilmi Türkmen de MKYK’de yer aldı.

Öte yandan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, iletişim profesörü Zakir Avşar ve eski futbolcu Mesut Özil de MKYK’de yer buldu.

Erdoğan şöyle konuştu:

“8’inci olağan büyük kongremizi büyük bir başarıyla tamamladık. Şahsımı bir kez daha genel başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum.”