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Yaramazlara biraz batar!

AKP, adaylarının ‘bir bölümü’nü bu pazar açıklıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin “Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceğiz” dedi.

Fotoğraf: AA

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken CHP adaylarının önemli bir kısmını açıklamışken AKP henüz herhangi bir adayını açıklamadı. Özellikle İstanbul ve Ankara’da aday belirleme süreci yoğun geçiyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimlere yönelik partideki çalışmalara başkanlık ettiğini söyleyen Çelik, adaylarının bir bölümünün bu pazar açıklanacağını dile getirdi: “Geldiğimiz noktada temayül çalışmaları, kamuoyu araştırmaları ve toplantıların neticesinde artık adayların isimleri belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15’inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız.”

Çelik, bu pazar açıklanacak adayların, büyükşehirler ve şehirlerin bir kısmını kapsayacağını belirtti.

Parti sözcüsü, yerel seçimler için diğer partilerle işbirliği çalışmalarındaki son durumun sorulması üzerine, şu an görüşmelerin sürdüğünü, sonuçlandığında gerekli açıklamaların yapılacağını bildirdi.

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