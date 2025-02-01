AKOM'dan kar yağışı uyarısı: İstanbul'da sıcaklıklar 12-13 derece düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte Sibirya kökenli soğuk havanın etkili olmasıyla sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşeceğini duyurdu. Çarşamba ve perşembe İstanbul’da yoğun kar yağışı bekleniyor.
Çarşamba 1-5 santimetre arasında, perşembeyse 10 ila 20 santimetre kar görülecek.
AKOM’un hava tahmini şöyle:
- 5 Şubat Çarşamba: Kar yağışı başlayabilir, sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek. 1-3 santimetre kalınlığında kar bekleniyor.
- 6 Şubat Perşembe: Sıcaklıklar sıfırın altına düşebilir. Kar kalınlığı 10-20 santimetreyi bulabilir.
- 7 Şubat Cuma: Sıcaklıklar 1 ila 5 derece arasında olacak, buzlanma ve don riski var.
Vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması gerekiyor.