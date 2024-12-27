AKOM saat verdi: İstanbul'a kar geliyor

İstanbul’da üç ilçede kar bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nın (AKOM) verilerine göre bugün 15.00-23.00 arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir.
Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerdeyse kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.
Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesiye kadar etkili olacağı öngörülüyor.
İHA‘nın haberine göre AKOM uyarısında şöyle dendi:
“İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.
Özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen poyraz rüzgarının öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor.
Yağışlarınsa gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.”