AKOM akşam 6’ya alarm kurdu: Saatte 100 kilo ve üzeri yağış bekleniyor

İstanbu’da yağışların bugün de süreceği ve akşam 6’dan itibaren kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu: “İstanbullular mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamalı.”

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’ne göre (AKOM) sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ve Boğaz’da kısa aralıklarla etkili olan sağanak, akşam saatlerinde Anadolu Yakası’nda da etkisini artıracak.

Özellikle Anadolu Yakası’nın 18:00’den itibaren saatte 100 kilo ve üzeri yağış alması bekleniyor.

‘Trafiğe çıkmayın’

AKOM’dan yapılan açıklamada, aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alınırken, İstanbulluların da mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.