Akit’in hedefi bu kez Bahçeli: Türkeş, mektubunda ‘MİT’çi’ demiş

Akit TV’de MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş tarafından yazıldığı öne sürülen bir mektup paylaşıldı. Mektupta, MHP’nin şimdiki genel başkanı Devlet Bahçeli’yi ‘Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) olduğu ve partidekilerin buna dikkat etmesi gerektiği’ yazılıyordu.

Akit TV, Türkeş’in Bahçeli’ye karşı yazdığı iddia edilen mektubu yayınladı (YouTube)

Akit TV’ye katılan İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (İLKAV) Başkanı Mehmet Pamak, 26 Temmuz 1983 tarihli olduğunu söylediği mektubu paylaştı. Bu mektubun Türkeş tarafından yazıldığını söyleyen Pamak, “(Türkeş) benim genel başkan olmamı istiyordu” dedi.

Mektubun, Muharrem Şemsi’ye yazıldığını iddia eden Pamak, “Devlet Bahçeli’nin MİT’le ve derin devletle eskiden beri olduğu söylenir, biz de duyardık. Bahçeli Türkçü kanattandı” dedi.

Akit’in yayınladığı mektup

Yayına verilen mektuptaysa şu ifadelerin altı çizildi: “Devlet Bahçeli MİT’tendir. Arkadaşlarımız MİT’ten uzak durmalı. Bunlar hiç itimat etmemelidir.”