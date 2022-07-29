Akıllı Hayat Sinema Günleri: Açık havada sürdürülebilirlik odaklı filmler

Zorlu PSM’de açık havada her perşembe sürdürülebilirlik odaklı fimlerin gösterileceği ‘Akıllı Hayat Sinema Günleri’ başlıyor.

2040

İstanbul Zincirlikuyu’daki Zorlu PSM’de bulunan açık hava mekanı Vestel Amfi’de 4 Ağustos’tan itibaren çevre, iklim ve biyoçeşitlilik, toplumsal cinsiyte eşitliği gibi meselelerde farkındalık uyandırmayı amaçlayan filmler gösterilecek.

4 Ağsutos’ta gösterilecek ‘Honeyland‘ isimli filmde Balkanlar’ın sarp dağlarında terk edilmiş bir köyde annesiyle birlikte yaşayan Hatice Muratova’nın hikayesi anlatılıyor. Geçimini yabani arıcılıkla sağlıyor, fakat arıların payını da gözeten Muratova birden köylerine taşınıp para kazanmak için gözünü arılarına diken aileye karşı mücadele etmek zorunda kalıyor. İnsan-doğa ilişkisi üzerine düşünmeye teşvik eden filmin çekimleri üç yıl sürdü.

Sinema günlerinde önümüzdeki haftalarda gösterilecek filmler şöyle: Suffragette (11 Ağustos), 2040 (18 Ağustos), The Colony (25 Ağustos) ve Radioactive (1 Eylül).

Ücretsiz film gösterimleri 21:00’de başlıyor.