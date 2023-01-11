Akif Beki: Verilen müjdeler, yöneticinin cebinden çıkacak değil

Seçime doğru site yöneticisinin eli tutulmaz, kesenin ağzını açar.
Sizinki de coştu diyelim; aidat borçlarını sileyim, görevlilere yüzde 55’lik asgari ücret zammıyla giderlere enflasyon artışını yansıtmayayım derken hızını alamadı, aidatları indirmeye kadar götürdü müjdeyi…
Siteninse aidattan başka geliri yok; sakinlerden topladıklarını harcıyor.
Öyleyse verdiği müjdeler, yöneticinin cebinden çıkacak değil. Açığı, borç harçla kapatacak. Seçimi atlattıktan sonra da aradaki farkı, dönüp sizden alacak; biriken faiziyle birlikte aidatlara bindirecek.
Var mı başka yolu?