Akif Beki: Tek adam yönetimi, bazı muhaliflerin de gözüne güzel görünmeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la kimi ateşli muhalifleri, aynı fikirde: Altı kaptan gemiyi batırır, bir kaptan şahane yüzdürürmüş.

Erdoğan’ın, çift başlılığı ortadan kaldırıp Bahçeli ve diğer ortaklarla tek başlı sisteme geçmesi, fıstık gibi olmuş demek.

Kişi hükümeti yani tek adam yönetimi, bazı muhaliflerin de gözüne güzel görünmeye başladı birden, tıkır tıkır işliyormuş.

Böyle güçlü, istikrar getiren, bulunmaz bir sistem varken istikrarsız ve kaotik bir çoklu yönetim vaadiyle seçim mi kazanılır? Milletin kafasını bulandırmaktan başka bir şey değilmiş.

Altı ‘uyumsuz’ parti, tutturmuşlar bir Altılı Masa… Ortak aday çıkaracaklarmış da… Ortak akılla birlikte yöneteceklermiş de… İktidarı, sorumluluk ve yetkileriyle paylaşacaklarmış da…

Akif Beki’nin yazısı