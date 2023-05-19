Akif Beki: Süper yalanlarla nasıl mücadele edilir?

Kara propaganda kanıksandı, kimse şaşırmıyor artık. Seçim böyle kazanılırmış, siyaset başka türlü yürümezmiş gibi.

Ama inananı, savunanı çok diye de yalan, doğru olmuyor.

Süper yalanlarla, yanıltıcı propagandayla nasıl mücadele edilebileceğine gelince…

Halkı, yalan makinesi veya yanıltıcı propaganda dedektörü haline getirmeden başarılamaz. Ki yutan, elekten deve geçiren çıkmasın. Yalan propaganda bitmeyebilir. Fakat halk, süper yalanlara karşı yeterince bilinçlendirilirse en azından hiçbir propagandist, bu kadar rahat sallayamaz. İki kere düşünür, ufak atar karalayanlar.

Berat Albayrak, bakanlığa veda notunda ne demişti: At izi, it izine karıştı; Hak ile batılı ayırmak zorlaştı!

Kim karıştırdı, kim zorlaştırdıysa hâlâ ayıklanamıyor. Seçmeni yanıltarak kazanılan seçimden ne hayır gelecek! Biliyordu ki Berat Bey, sonumuzu hayreylemesi için Cenab-ı Hakk’a dua ediyordu.

Esasen benim de istediğim, kimin kazanıp kazanmadığından önce milli iradenin sağlıklı oluşması.

Akif Beki’nin yazısı