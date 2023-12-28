Akif Beki: Sanki HDP, cumhur ittifakı adaylarına destek vermeye kalksa kabul etmeyeceklermiş gibi de esip gürlüyorlar

Bir yandan da Hüda Par üstünden mesaj veriyor: Özerklik, eyalet, federasyon lâzımsa onu da biz getiririz; bölücü HDP de kim oluyor!

Öbür yandansa CHP’ye veriyor ayarı; HDP oyları istenecekse biz isteriz, sana ne oluyor, üç- beş oy için bölücülüğe mi göz kırpıryorsun, otur oturduğun yerde hain!

AK Parti, hangi seçimde HDP oylarını istemedi ki önümüzdeki belediye seçimlerinde istemesin?

Fakat sanki HDP, Cumhur İttifakı adaylarına destek vermeye kalksa kabul etmeyeceklermiş gibi de esip gürlüyorlar.

HDP oylarını istemedikleri yok. Talipler ama istediklerini almak için, HDP’yi hedefe koymaktan da geri durmuyorlar. Hepsi bu.

Seçimin konusu, aslında terörle ve bölücülükle mücadele değil. HDP desteği ve oylarının nereye gideceği meselesi.

Akif Beki’nin yazısı