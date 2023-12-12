Akif Beki: Ödemeyen bağış yüzsüzleri niye ifşa edilmiyor?

Depremzedeler için söz verdiği bağışı yatırmayanlar, tespit edilmiş. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP’li Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine cevaben açıkladı.

Yerlikaya, bağışların tamamlanması için iletişim sürecinin devam ettiğini de söylüyor.

Peki fire ne kadar, derseniz…

9 ay önce ne kadardıysa az farkla yine o kadar.

Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen toplam para, 115 milyar liraydı. Bunun 85 milyar 697 milyon lirası toplanmış. 56 buçuk milyar lirası da deprem bölgesi için kullanılmış.

Diğer 30 milyar lira nerede, zamanı gelmediğinden mi henüz depremzedelere harcanamadı? O konuda bir bilgi verilmiyor.

Fire ise 30 milyar lira olarak çıkıyor karşımıza. İlk bir ayda yatıran yatırdı, kalanı bu civardaydı zaten, aşağı yukarı aynı yerde duruyor.

Canlı yayına bağlanıp yardım şovu yaptılar, sonra da kayboldular. Bir yaptırımı da yok, bağışladıkları parayı yatırmaya zorlayamıyorsunuz.

Yapılabilecek tek şey, ifşa ve rezil etmek. Tabii utanmaları varsa…

Neredeyse yıl oldu, hâlâ ödemeyen bağış yüzsüzleri niye ifşa edilmiyor? Anlamak zor.

Akif Beki’nin yazısı