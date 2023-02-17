Akif Beki: Kim dağıtacak kavgası yardımları aksatıyor

Enkazdan kurtulan Adıyamanlı anlattı, bir çadır için AFAD önünde 18 saat sıra beklemiş. Alabildiği için şanslı, çadır sıkıntısı sürüyor.

Adıyaman’ın dağ beldesi Yaylakonak’a ilk insani yardımın, Sivereklilerden geldiğini dün yazmıştım.

Şehir merkezinin de imdadına ilk Urfalılar koşmuş. Ekmek, su, battaniye, odun, soba, giyecek…

Şanlıurfa ve Diyarbakır başta, ticaret ve sanayi odaları, tırlarla yardım göndermiş, gönderiyor. O hengamede bir de tırlarına el konup yardımların AFAD deposuna çekilmemesiyle uğraşmak zorunda kalıyorlarmış.

‘Kim dağıtacak’ kavgası, yardımları aksatıyor.

Acil yardımlar, tek elden ve kontrollü dağıtma ısrarıyla AFAD depolarında toplanıyor. Depolar dolarken acil yardım bekleyen depremzedeler de çile dolduruyor.

Oysa adı üstünde, acil yardım. Depolara yığılsın diye gönderilmediler. Yerine ulaşması, ihtiyaç sahiplerini bulması niye geciktiriliyor?

Akif Beki’nin yazısı