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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: 'Kendine gel Rüya' medyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Yeniden Refah’a yükleniyor. Malatya’da neler dedi, zübüğe dahi benzetti, kavgada söylenmez.

İsim vermiyor ama kime söylediğini şuradan anlıyoruz:


“Eski belediye başkanlarımızı, vekillerimizi aday göstererek bize kaybettirmeye çalışanlar ortaya çıktı.”

Bu tarife uyan başka parti yok.

Ayrıca AK Parti’nin ikinci adamı Efkan Ala da isim vererek Yeniden Refah’ı, kendilerine kaybettirip CHP’ye kazandırmak için çalışmakla suçladı.

Erdoğan, “milletimiz siyasi şantajcılara, zübük siyasetçilere itibar etmez” diyor.

Daha önce de “sirk cambazı” demişti. Yeniden Refah’ı mı kastettiğini soran A Haber muhabirini ise paylamıştı. “Ben onların adını anmadım, Rüya kendine gel” şeklindeydi tepkisi.

Fakat “Rüya kendine gel” medyası, bırakın kendine gelmeyi, gemi iyice azıya aldı.

Erdoğan, seçmenlerini incitmeden yönetimine giydirmek için ismini anmıyor. Ama medyası, Yeniden Refah’ı adıyla, sanıyla topa tutuyor artık. Savaş açtılar resmen.

Savaş açtıklarında da ne yaptıklarını bilirsiniz. Bingo, elbette FETÖ’cü diye karalamaya başladılar.

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