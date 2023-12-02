Akif Beki: Kendi kendimize yaptığımız kötülüğü hangi dış güç bize yapabilirdi?

Merkez Bankası Başkanı, bütün yaptıklarına rağmen ikna olmayan fon sahiplerine ne mesaj veriyor: ‘Algı, kabul, itibar üçlüsü devreye girmiyorsa‘ faizi, gittiği yere kadar çıkarmaya kararlılarmış.

Kaybettiğimiz güven ve itibarın bedeli, ağır. Hızla geri kazanamazsak işsizliğin, yoksulluğun daha da artmasıyla ödemeye devam edeceğiz, demektir.

Niye kaybettiysek, güven ve itibarı aynı sebeple geri kazanamıyoruz. Şimşek ve ekibinin çabaları, ucuz popülizm şehveti yüzünden boşa gidiyor.

Tıraşı kesmeyerek kendi kendimize yaptığımız şu kötülüğü, hangi dış güç bize yapabilirdi?

Akif Beki’nin yazısı