Akif Beki: İlk turda kazanma şansı suya düştü

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı “noter değiliz” çıkışıyla kriz çıkardığında film incelmişti, dün koptu.

Süreci ve seçimi nasıl mı etkiler?

Anlaşamazlarsa iki adayları olur, ortak adayı da ilk turda millet seçer, Altılı Masa’nın sonu olmaz deniyordu.

İlk sonuç şu, Altılı Masa dağılmadı ama artık Beşli Masa.

İkincisi; muhalefetin, cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanma şansı artık suya düştü. Seçim, ikinci tura kalır.

Üçüncüsü, muhalif seçmen bunu sevmez. Canı sıkıldı, morali bozuldu, umudu kırıldı. Ve kızgın. Gerekçesi ne olursa olsun, masadan kalkanı suçlama ihtimali daha yüksek.

Akif Beki’nin yazısı