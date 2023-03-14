Akif Beki: İkisi de Yeni Şafak

“İçişleri ve Savunma Bakanlığı HDP’ye verilecek, Altılı Masa’da kirli pazarlık, karanlık koalisyon” benzeri kara propagandalar üretirseniz, muhalefetten alacağınız cevap da başlıktaki gibi olur.

Hele Altılı Masa’da oturmayan HDP’yi ısrarla masada gösterirken HÜDA PAR’ı, davulla zurnayla masanıza davet ediyorsanız bu soru, döner yakanıza yapışır.

Size de “hangi pazarlıklar döndü, ne verdiniz, İçişleri ile Savunma bakanlıklarını mı” diye sorarlar o zaman.

Mesela…

HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakına katıldığını müjdelerken sevinçten yerinde duramayan gazeteyle Kılıçdaroğlu’nun HDP’yle görüşecek olmasına demediğini bırakmayan gazete aynı. İkisi de Yeni Şafak.

10 Mart’ta, “Kılıçdaroğlu’nun görüşeceği HDP’nin Eş Başkanı Pervin Buldan’ın geçmişteki sözleri” diye yaygara koparıyordu.

Akif Beki’nin yazısı