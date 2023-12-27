Akif Beki: Hüda Par genel başkanı iktidar için bir çeşit Molla Kasım işlevi görüyor

Yunus Emre’nin Molla Kasım’ı, şekilciydi. Metafordan manaya geçemeyen, onun şiirini düz ve yüzeysel okuyup şeriata aykırı, diye de suya, ateşe atan kimseydi.

“Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme/ Seni sîgaya çeken bir Molla Kasım gelir” dizelerinde yerilen sansürcü tiplemesi bu. Sufi şiirinden anlamayan, tekke edebiyatına düşman, dar kafalı bir ham softa ve kaba yobaz.

Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu da iktidar için bir çeşit Molla Kasım işlevi görüyor. Fakat tersinden.

İktidar ortaklarının sığ, birbirini çürüten, hamasi propagandaları için bir gerçeklik ve tutarlılık testi gibi.

Yapıcıoğlu, ittifaklarının gerçek durumunu yansıtmayan ucuz, tutarsız hamasi söylemleri bir çıkışta yırtıp çöpe atıyor. Eğip bükmeden, ikili konuşmadan.

Fikirlerine katılın katılmayın; takdiri hak eden ve siyasette nadir rastlanan bir dürüstlük bu.

Seçimden önce de örneğini görmüştük. Zekeriya Yapıcıoğlu, devlet ağzıyla konuşmayı reddetmişti. Devlet öyle istiyor, diye Hizbullah’ı ve PKK’yı terör örgütü olarak tanımlamayacağını söylüyordu.

Akif Beki’nin yazısı