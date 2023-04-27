Akif Beki: HÜDA-PAR, CHP listesinde miydi?

AK Partili Turan, HÜDAPAR’la bir ittifakları olmadığını söylemiş. Duy da inanma!

Cumhur İttifakı ve AK Parti içindeki HÜDAPAR rahatsızlığı, iyice su yüzüne çıkıyor. HDP’yi, ayrı masadayken ısrarla Altılı Masa’ya ekliyorlar. Fakat kendi masalarında başa oturttukları, askeri gemi töreninde bile aile fotoğrafına aldıkları, listelerinden seçime soktukları HÜDAPAR’ı tanımazdan geliyorlar.

Olmayanı var, olanı yok gösterme sihirbazlığında bir zirvedir.

Turan’ın inkârı şöyle:

“HÜDAPAR ayrı bir parti. Biz bir ittifak yaptık, Cumhur İttifakı. İttifakı, biz sayın Erdoğan, Bahçeli, Destici ve Erbakan ile yaptık. Bizim HÜDAPAR ile ittifakımız yok. HÜDAPAR, Erdoğan’ı destekleme kararı aldı.”

Şimdiden arkasında duramıyorlar ama Meclis’e taşıyacaklar. Sormazlar mı:

Madem bu ilişkiyi üç gün taşıyamayacaktınız, HÜDAPAR’ı niye listenize aldınız?

Akif Beki’nin yazısı